Protesta davanti al Cas per il mancato reintegro di tre operai licenziati

Fiom e Cgil Messina organizzano una manifestazione lunedì 15 dicembre. "La sentenza del giudice non è stata rispettata". In ballo anche sicurezza e carenza di personale

MESSINA – “Il 15 dicembre sarà protesta alle 9.30 davanti alla sede del Consorzio autostrade siciliane”. La Fiom e la Cgil Messina annunciano “un presidio a causa del mancato reintegro sul posto di lavoro da parte della ditta Isgrò Costruzioni, appaltatrice del servizio di sorveglianza autostradale per conto del Cas, dei tre lavoratori licenziati ingiustamente. Fiom e Cgil denunciano come la ditta sia inadempiente verso la sentenza del Tribunale, dello scorso mese di ottobre, che ha annullato il provvedimento di licenziamento del novembre 2024 ordinando il reintegro”.

“Abbiamo chiesto un incontro urgente all’assessorato regionale ai Trasporti”

“A distanza di mesi, e malgrado i ripetuti solleciti, l’azienda Isgrò Costruzioni non ha eseguito quanto deciso dal Tribunale – dichiarano il segretario generale della Fiom di Messina Daniele David e della Cgil Messina Pietro Patti – confermando un comportamento per il quale è stato già chiesto un incontro urgente all’assessorato regionale ai Trasporti perché assuma le iniziative più adeguate”. “In questo momento – proseguono – e in considerazione del prossimo cambio appalto è necessario che il Cas eserciti la responsabilità sociale che gli enti sono chiamati a rispettare”.

In presidio lunedì mattina ci sarà anche la Filt, la Federazione dei lavoratori dei trasporti, che lamenta nei confronti del Cas la “latitanza nell’affrontare le gravi problematiche del settore, come la carenza del personale e la questione della sicurezza”. “Per tutelare i diritti dei lavoratori – dice il segretario generale della Filt di Messina Carmelo Garufi – davanti alla mancanza di dialogo, che giudichiamo un fatto grave, stiamo valutando anche ulteriori azioni”.