Protezione civile, giovedì 27 focus sul rapporto con la disabilità - Tempostretto

L’evento è coorganizzato dalla Regione Calabria, in collaborazione col Comitato operativo per presentare l'esercitazione "Sisma dello Stretto 2022"

REGGIO CALABRIA – L’appuntamento è per le 8,30 di domani, giovedì 27 ottobre: all’Auditorium della Scuola allievi Carabinieri si parlerà di Disabilità e Protezione civile: obiettivi, strumenti e prospettive.

L’evento, promosso dalla Regione e dalla Protezione civile regionale, in collaborazione con il Comitato operativo per presentare l’esercitazione Sisma dello Stretto 2022, sarà introdotto e moderato dal dirigente generale della Protezione Civile Calabria, Domenico Costarella.

Durante l’incontro si parlerà di vari temi, tra i quali la pianificazione a favore di persone con specifiche necessità, di strumenti e procedure per rispondere correttamente nelle situazioni di emergenza, della creazione delle reti di supporto, e il possibile ruolo del terzo settore.

Interverranno, tra gli altri: Agostino Miozzo, consulente della Giunta regionale in materia sanitaria e di Protezione Civile; Roberto Cosentino, direttore generale del Dipartimento Lavoro e Welfare; il generale Antonio Battistini, referente sanitario per l’emergenza in Calabria; sindaci e presidenti regionali delle associazioni Fand e Fish di Calabria e Sicilia, e di altre associazioni del terzo settore attive nell’assistenza a persone fragili e particolarmente vulnerabili.

