Province. Qualità della vita di anziani, giovani e bambini: Messina e il sud in coda

Il consueto studio del Sole 24 Ore conferma le tendenze, con il nord in testa per servizi

Niente di nuovo sotto il sole. La classifica del Sole 24 Ore per le province italiane non riserva sorprese. Il tema è la qualità della vita di anziani, giovani e bambini, con attenzione ai servizi,. alle opportunità e alle condizioni in cui si abita il territorio. Il sud e la città metropolitana di Messina si confermano nella zona retrocessione. Troppo ampio il divario rispetto al nord d’Italia in termini di servizi.

In particolare, la città metropolitana di Messina risulta 103esima per gli anziani, Reggio Calabria 105esima. Sempre la provincia di Messina 84esima per i giovani e 92esima per i bambini. Sono dati in linea con quelli dell’annata precedente. Trapani è all’ultimo posto nella graduatoria dedicata agli anziani e Caltanissetta in quella dei bambini.

Le province meridionali nelle ultime 20 posizioni dei tre indici

Tra i nuovi indicatori inseriti in questa edizione, fanno sapere i promotori, si segnalano le risposte rilevate da Istat nell’ultima indagine sul «Benessere e sicurezza delle persone» sulla qualità delle reti familiari (presenza di parenti su cui contare) e sulla sicurezza percepita (paura di camminare la sera al buio in strada). Inseriti anche gli incidenti stradali notturni, che troppo spesso coinvolgono i più giovani nelle grandi città italiane (Milano è ultima in questo parametro) e il consumo di farmaci contro l’obesità, sempre più diffusi tra gli anziani”.

Si legge nella sintesi: “Le ultime 20 posizioni dei tre indici sono occupate in gran parte da province meridionali (19 su 20 nei bambini, 15 su 20 negli anziani e 10 su 20 nei giovani). A fare compagnia al Mezzogiorno, in particolare nell’indice dei giovani, sono le città metropolitane: Roma occupa la 107ª posizione, accompagnata tra le ultime 20 classificate anche da Napoli (104ª), Milano (101ª) e Torino (90ª). Qui a penalizzare il territorio sono soprattutto i canoni d’affitto che incidono per oltre il 35% sul reddito medio dichiarato dai residenti”.