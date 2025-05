Provinciale. “Problemi di fognatura davanti ai negozi”

La segnalazione di un cittadino. Segnaliamo ad Amam affinché verifichi e risolva la situazione

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “In via Catania zona Provinciale nei pressi del rifornimento, da più di due anni, segnaliamo che c’è un odore di fogna da far paura ma nessuno prende provvedimenti. Ci sono giorni in cui davanti ai nostri negozi non possiamo stare completamente. Spero in un vostro aiuto”.

Giriamo la segnalazione al presidente dell’Amam, Paolo Alibrandi, affinché venga accertata e risolta la problematica segnalata al nostro lettore.