Trazzera sul "Pagliara", sicurezza a rischio: ordinanza del sindaco di Furci

FURCI SICULO - Divieto assoluto di transito nella trazzera limitrofa il torrente Pagliara in prossimità del viadotto della Statale 114. Il sindaco, Matteo Francilia ha firmato una ordinanza considerato che “la stessa trazzera, dopo il tratto iniziale, si inserisce all’interno dell’area fluviale senza alcuna delimitazione con l’alveo torrentizio”. Francilia evidenzia che “la trazzera in questione risulta prva dei requisiti minimi di sicurezza per la transitabilità. L’ordinanza deriva dalla necessità di tutelare la pubblica incolumità”. Il provvedimento è stato adottato di concerto con l’Ufficio tecnico comunale. L’ordinanza è stata trasmessa al comando dei vigili urbani e alla stazione dei carabinieri di S. Teresa di Riva.

La situazione per quanto riguarda il torrente Pagliara (visibilmente sovralluvionato) appare molto delicata ed i segnali nel corso degli ultimi anni non sono mancati. Quella del 10 ottobre 2015 fu un’alba di paura a Furci Siculo proprio per l'esondazione del torrente "Pagliara" (che divide Furci e Roccalumera), nella zona nord del paese, lungo il raccordo tra il lungomare e il quartiere Madonna delle Grazie. Acqua e fango invasero la carreggiata fin sulla Statale 114. Il lungomare si è trasformato in un lago fin quasi all'altezza di piazza S. Cuore. Rami e fango sono arrivati sulla centrale via IV Novembre. Quanto basta, insomma, per fare scattare il campanello d’allarme. Se ci sono varchi che non rispettano le norme di sicurezza vanno chiusi a garanzia della pubblica incolumità. Prima che sia troppo tardi.