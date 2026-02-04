 Rifiuti non conformi, l'ira di Messina Servizi: "Questa è incuria"

Rifiuti non conformi, l’ira di Messina Servizi: “Questa è incuria”

Redazione

Rifiuti non conformi, l’ira di Messina Servizi: “Questa è incuria”

Tag:

mercoledì 04 Febbraio 2026 - 08:30

In molte zone si continua a conferire in modo errato usando anche i sacchi neri vietati

MESSINA – Le immagini scattate dagli operatori di Messina Servizi raccontano una realtà difficile nel cuore della città. Da via Tranquilla a via Candore, passando per Valle degli Angeli, via D’Amato, via Antonello Freri e via Marche, la raccolta dell’indifferenziato ha portato alla luce situazioni di totale abbandono delle regole. Cumuli di sacchi selvaggi e rifiuti ammassati senza criterio rappresentano uno scenario che la società definisce doloroso per chi lavora quotidianamente sul territorio.

Regole ignorate nonostante i progressi

Sebbene nel 2025 Messina abbia raggiunto l’importante traguardo del 61% di raccolta differenziata, una parte della cittadinanza sembra ignorare le norme in vigore da anni. All’interno dei sacchi esposti è stato trovato di tutto: carta, cartone, vetro e metalli che avrebbero dovuto essere separati. È stato rilevato inoltre l’uso frequente dei sacchi neri, esplicitamente vietati dal regolamento comunale, che impediscono il controllo visivo del contenuto e danneggiano l’intero sistema di smaltimento.

Un danno per l’intera collettività

Messina Servizi punta il dito contro quella che definisce una vera e propria incuria, sottolineando come questi comportamenti scorretti pesino sulle tasche e sul decoro di tutti i messinesi. Il richiamo è forte soprattutto per chi vive nei condomini, dove l’inciviltà di pochi finisce per penalizzare tutti i residenti. La società ribadisce che il mancato rispetto delle modalità di conferimento rappresenta un ostacolo alla crescita civile della città.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Efficientamento energetico e riqualificazione delle facciate: il nuovo volto della sede Atm VIDEO
Dal “traditore” Germanà alle elezioni, De Luca all’attacco: “Lui è stato un errore che non rifarò”
Messina, le possibili dimissioni del sindaco Basile al centro della scena politica
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED