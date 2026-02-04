Rifiuti non conformi, l’ira di Messina Servizi: “Questa è incuria”

In molte zone si continua a conferire in modo errato usando anche i sacchi neri vietati

MESSINA – Le immagini scattate dagli operatori di Messina Servizi raccontano una realtà difficile nel cuore della città. Da via Tranquilla a via Candore, passando per Valle degli Angeli, via D’Amato, via Antonello Freri e via Marche, la raccolta dell’indifferenziato ha portato alla luce situazioni di totale abbandono delle regole. Cumuli di sacchi selvaggi e rifiuti ammassati senza criterio rappresentano uno scenario che la società definisce doloroso per chi lavora quotidianamente sul territorio.

Regole ignorate nonostante i progressi

Sebbene nel 2025 Messina abbia raggiunto l’importante traguardo del 61% di raccolta differenziata, una parte della cittadinanza sembra ignorare le norme in vigore da anni. All’interno dei sacchi esposti è stato trovato di tutto: carta, cartone, vetro e metalli che avrebbero dovuto essere separati. È stato rilevato inoltre l’uso frequente dei sacchi neri, esplicitamente vietati dal regolamento comunale, che impediscono il controllo visivo del contenuto e danneggiano l’intero sistema di smaltimento.

Un danno per l’intera collettività

Messina Servizi punta il dito contro quella che definisce una vera e propria incuria, sottolineando come questi comportamenti scorretti pesino sulle tasche e sul decoro di tutti i messinesi. Il richiamo è forte soprattutto per chi vive nei condomini, dove l’inciviltà di pochi finisce per penalizzare tutti i residenti. La società ribadisce che il mancato rispetto delle modalità di conferimento rappresenta un ostacolo alla crescita civile della città.