PuliAmo Messina ripulisce l’abside del Duomo

L'obiettivo è creare un nuovo luogo di socialità, incontro e scambio culturale

MESSINA – A dieci anni dall’adozione dell’area archeologica di Largo San Giacomo, Puli-Amo Messina torna nel cuore del centro storico della città.

Il nuovo progetto per l’abside del Duomo

Un nuovo e importante progetto per i volontari dell’associazione, che prende forma grazie ad una sinergica collaborazione con l’Ente Basilica Cattedrale di Messina, guidato da Monsignor Roberto Romeo, con l’obiettivo di restituire alla collettività uno spazio di straordinario valore storico, fino ad oggi mai pienamente valorizzato: l’area absidale alle spalle del Duomo.

Storia e criticità della corte retrostante

Questa grande corte retrostante la Cattedrale è un luogo ben noto ai messinesi. La sua caratteristica pavimentazione a scacchi, posta a circa tre metri al di sotto dell’attuale livello stradale – corrispondente all’antica Messina – ne racconta la storia, ma per anni lo spazio è rimasto privo di una vera identità, segnato da ricorrenti allagamenti e da una manutenzione discontinua.

Gli obiettivi della riqualificazione

Il progetto di Puli-Amo Messina e dell’Ente Basilica Cattedrale mira a una complessiva riqualificazione dell’area, restituendola alla città come nuovo luogo di socialità, incontro e scambio culturale, pienamente integrato nel percorso turistico e storico della Basilica Cattedrale e in continuità con la recente riapertura della Cripta del Duomo.

L’avvio degli interventi di pulizia

I volontari dell’associazione hanno avviato le prime operazioni di pulizia, con interventi di potatura, scerbatura e rimozione dei rifiuti. Queste attività rappresentano l’inizio di un percorso di riqualificazione più ampio e strutturato, che proseguirà nelle prossime settimane, in un’ottica di collaborazione costante e di valorizzazione progressiva di uno dei luoghi più significativi del centro storico di Messina.