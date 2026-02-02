 Sempre più droga e violenza tra i ragazzi ma a Messina lo Stato è impotente

Sempre più droga e violenza tra i ragazzi ma a Messina lo Stato è impotente

Alessandra Serio

Sempre più droga e violenza tra i ragazzi ma a Messina lo Stato è impotente

lunedì 02 Febbraio 2026 - 07:00

Crack, spice e coltelli a scuola. Intanto alla Procura dei minori c'è un solo magistrato in servizio

Messina – Crack, spice, coltellini, armi a buon mercato. Il volto buio della criminalità minorile racconta di giovani sempre più violenti e avvezzi a droghe sintetiche, pericolosissime. Anche a Messina. Non è un fatto nuovo e l’allarme è ripetuto da più parti e già da tempo.

Dati inquietanti

Ma i dati che arrivano da un osservatorio privilegiato come quello del Palazzo di Giustizia fotografano un aumento inquietante delle dimensioni dei fenomeni che riguardano i giovani. Svelando che, malgrado i numeri preoccupanti, lo Stato è praticamente disarmato a Messina, almeno dal punto di vista giudiziario.

Disastro alla Procura dei minori

Lo conferma il presidente della Corte d’appello di Messina Luigi Lombardo alla cerimonia di apertura dell’anno giudiziario. Basti pensare che alla Procura per i Minorenni, che si occupa di tutti i casi più delicati che riguardano i minori dell’intera provincia messinese, è rimasto un solo magistrato a gestire l’intero ufficio. Il presidente Lombardo la definisce “clamorosa inadeguatezza”, rivelando che la gestione dei carichi di lavoro è ormai basata su “dati incerti” e sulla resilienza dei singoli, mentre le piante organiche sono totalmente sproporzionate rispetto ai reati che sopravvengono.

Droghe sintetiche

“Allarmante il dato della massiccia diffusione, soprattutto fra i giovani, delle droghe sintetiche (fra le quali lo spice ed il crack), come emerge dalle numerose indagini con sequestri di ingenti quantitativi del medesimo genere di droghe, ha affermato Lombardo.

Articoli correlati

Un commento

  1. greyelf 2 Febbraio 2026 09:06

    La Meloni riferisca in parlamento.

    1
    0
    Rispondi

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Efficientamento energetico e riqualificazione delle facciate: il nuovo volto della sede Atm VIDEO
Meteo. Sta per entrare lo Scirocco, mercoledì debole mareggiata sulla costa ionica
Messina, le possibili dimissioni del sindaco Basile al centro della scena politica
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED