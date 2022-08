Pulizia dei tombini, fino al 12 agosto divieti di sosta in tratti di vie cittadine - Tempostretto

Gli interventi effettuati dall'Amam riguarderanno anche caditoie e griglie di scolo

MESSINA – Sino a venerdì 12 agosto, proseguono gli interventi di pulizia programmata delle caditoie, griglie di scolo e tombini delle acque bianche effettuati da Amam, nella fascia oraria 8 – 18, in alcuni tratti di strada del territorio comunale. Pertanto, al fine di consentirne l’esecuzione, sarà vietata la sosta:

– mercoledì 3, in via Maddalena, tra via Cesare Battisti e viale San Martino; in via Camiciotti, tra via Cesare Battisti e viale San Martino; in via Manara, tra via Cesare Battisti e viale San Martino;

– giovedì 4, in via Bixio, tra via Cesare Battisti e viale San Martino; in via Saffi, tra via Cesare Battisti e viale San Martino; in via Citarella, tra via Cesare Battisti e viale San Martino;

– venerdì 5, in viale San Martino, tra via Cannizzaro e viale Europa;

– lunedì 8, in via Nino Bixio, tra viale San Martino e via La Farina; in via Maddalena, tra viale San Martino e via La Farina; in via Ettore Lombardo Pellegrino, tra viale San Martino e via La Farina;

– martedì 9, in via Saffi, tra viale San Martino e via La Farina; in via Trento, tra viale San Martino e via La Farina; in viale Europa, tra viale San Martino e via La Farina;

– mercoledì 10, in viale Europa, tra i viali Italia e San Martino;

– giovedì 11, in via Napoli, tra viale Europa e via Lucania; in via Ugo Bassi, tra le vie I Settembre e Cannizzaro; in via Natoli, tra le vie I Settembre e Cannizzaro;

– venerdì 12, in via Industriale, tra le vie La Farina e Santa Cecilia; nelle vie delle Zaghere e Maddalena.