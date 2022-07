Messina, 4.500 tombini "liberati" da gennaio a oggi. Amam: "Cronoprogramma rispettato" VIDEO - Tempostretto

La presidente Bonasera chiede maggiore collaborazione ai cittadini, che spesso lasciano le auto parcheggiate nonostante le ordinanze

MESSINA – Il macchinario utilizzato dall’Amam nell’attività di pulizia dei tombini prosegue la propria attività in giro per la città. Stamattina i cittadini lo hanno visto in azione sulla via Cesare Battisti, nella zona dell’Università degli Studi di Messina (qui il video) ma dal sud al nord della città è attivo per tutto l’anno per liberare i tombini e prevenire eventuali “blocchi” durante la stagione delle piogge.

4.500 tombini “liberati” da gennaio a oggi

L’azienda ci conferma che da gennaio a oggi l’aspiratore ha liberato circa 4.500 tombini in tutta la città, rispettando il cronoprogramma stilato insieme al Comune di Messina. Fino allo scorso dicembre ne erano stati liberati 8mila, entro la fine di quest’anno si punta agli 11mila. Si procede a buon ritmo, anche se gli operatori dell’Amam spesso devono fare i conti con le autovetture lasciate parcheggiate in prossimità dei tombini nonostante le ordinanze che lo vieterebbero. “Chiediamo maggiore collaborazione ai cittadini”, ha dichiarato la presidente dell’azienda, Loredana Bonasera.