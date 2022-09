Una segnalazione

Un lettore lamenta che la pulizia dei tombini sia fatta in pieno giorno. La conseguenza è che il traffico va in tilt. Cosa frequente a Messina. C’è anche da aggiungere che si tratta di un’azione necessaria. Magari si potrebbe fare in orari meno intensi per il traffico. O, a volte, ciò non è possibile. Lo chiederemo a chi di dovere.