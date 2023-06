"Quadri dalla stanza di un medico", a Nizza si presenta libro di Giuseppe Pellizzeri - Tempostretto

Venerdì 30 giugno nella biblioteca comunale

NIZZA – Venerdì 30 giugno, alle 19, la biblioteca comunale di Nizza di Sicilia ospiterà la presentazione del libro di “Quadri dalla stanza di un medico” di Giuseppe Pellizzeri. Introdurranno il sindaco Natale Briguglio e l’assessore alla Cultura Gabriella Denaro. Sarà presente l’autore, stimato medico nizzardo, e per l’occasione saranno esposte alcune tele realizzate appositamente dall’artista newyorkese Frank Denota.

“Un Medico Cardiologo, scrittore per passione e un artista newyorkese impegnato tra Street e Pop Art. Entrambi raccontano storie, descrivono volti, colgono attimi di realtà e fissano personaggi e vicende che divengono icone di esperienze comuni e condivise, un vissuto nel quale ognuno può ritrovare trame della propria esperienza quotidiana” – spiega Enrico Caruso, gallerista, scopritore e promotore dell’opera di Frank Denota – Quadri dalla stanza di un medico è un giuoco di rimandi: tra il medico e il paziente, tra l’artista e lo spettatore. I personaggi e le storie raccontate dallo scrittore così come i volti e le situazioni fissate dall’artista, aprono un dialogo con il lettore/spettatore nel quale ritrovare ironia, disincanto, saggezza, rassegnazione, fantasia e allegria”

Piccoli attimi di quotidianità, raccolti e descritti per essere fissati in una cornice memorabile. Questo rappresenta il comune denominatore dell’opera artistica di Giuseppe Pellizzeri e di Frank Denota: una scrittura scarna e sintetica che punta alla descrizione asettica e precisa come una diagnosi medica, arricchita da un tratto pittorico acceso, deciso e forte che colpisce con l’uso del colore e dell’effetto naif.

Interverranno alla presentazione del libro anche il presidente del Consiglio comunale di Nizza, Gaetano Scarcella, la giornalista Lucia Gaberscek e il gallerista Enrico Caruso.

Chi sono gli autori

Giuseppe Pellizzeri nasce cinquantanove anni fa a Messina, cardiologo, appassionato di musica e scrittura. Ha sempre letto e scritto: da adolescente poesie e canzoni, da adulto racconti. Di recente ha partecipato a numerosi concorsi letterari ottenendo riconoscimenti e menzioni d’onore. Alcuni suoi racconti sono contenuti in antologie pubblicate in ambito nazionale. Vive, lavora e scrive a Nizza di Sicilia.

Frank Denota: New York 1967. Sin da giovanissimo in contatto con Andy Warhol, Keith Haring e il gallerista Leo Castelli. Autodidatta dal 1993 si dedica alla pittura e studia l’opera di artisti come Mark Rothko e Jackson Pollok. Nel 2012 fonda il movimento G.A.N.T. con LAII e Paul Kostabi per poi passare alla Street Art e alla Pop Art creando un cross-over tra i due movimenti. Vive e lavora a New York.