Qualità ambientale e tradizione: Asp e Istituto Zooprofilattico in visita a Ganzirri

Il sodalizio tra gli enti e la Città metropolitana punta a valorizzare i prodotti e tutelarne la tipicità

MESSINA – L’Asp di Messina, l’Istituto Zooprofilattico Sicilia e la Città metropolitana di Messina hanno vissuto una giornata speciale sui laghi di Ganzirri, dedicata al “binomio vincente qualità ambientale e prodotti genuini”. Inizialmente i rappresentanti dei tre enti hanno visitato gli impianti di molluschicoltura presenti sul lago, ammirandone la bellezza. Poi un giro in barca per capire meglio la natura del lago e il lavoro degli allevamenti di cozze presenti.

A partecipare il direttore generale dell’IZS Sicilia, Francesca Di Gaudio, insieme alla dirigente biologa Daniela Lo Monaco, al direttore generale dell’Asp Giuseppe Cuccì e al direttore sanitario Giuseppe Ranieri Trimarchi, a Santino La Macchia direttore del dipartimento di prevenzione veterinario Asp, Salvo Monaco dirigente veterinario Asp e gli amministratori locali Debora Buda vice presidente V circoscrizione e anche funzionario dell’Asp Messina che ha organizzato la giornata, Giovanni Donato e Giovanni Francesco Russo della VI Circoscrizione, Carmelo Battaglia dirigente Città metropolitana Riserva Orientata e i miticoltori Bardetta Pippo Donato, Salvatore Ruello, e rappresentanti aziende Faraou e Sacom

Di Gaudio: “Sviluppare sinergie per tutelare i prodotti tipici”

Francesca Di Gaudio ha affermato: “Lo scopo per cui siamo qui è quello di sviluppare sinergie con il dipartimento servizi veterinario dell’Asp di Messina per una tutela dei prodotti tipici di questa zona e quindi vongole e cozze. Sviluppare anche una tutela dei consumatori dal punto di vista organolettico, e quindi valorizzare il prodotto di maggiore valore sensoriale e tradizionale sia dal punto economico, che turistico e sanitario. Stiamo già per altre ragioni potenziando la sorveglianza perché attraverso l’analisi degli insetti e delle zanzare riusciamo a capire virus e malattie che potrebbero diffondersi e circolare e quindi pensiamo di piazzare anche qui attorno al lago delle trappole per la cattura degli insetti”.

E così ha parlato Salvo Monaco, “Qui facciamo analisi per la classificazione delle acque e valutiamo la necessità di depurazione e con frequenza bisettimanale espletiamo un piano di monitoraggio per verificare il mantenimento di questo status sanitario attraverso analisi microbiologiche, parassitologiche e chimiche. L’istituto zooprofilattico è il Centro di riferimento a cui mandiamo i nostri campioni per ulteriori e verifiche”.

L’Asp: “Tradizioni e rispetto dell’ambiente per valorizzare la nostra terra”

Infine Cuccì, Niutta e Ranieri Trimarchi: “Questa giornata dimostra come tradizioni secolari, impegno e rispetto per l’ambiente possano convivere per valorizzare ciò che di più autentico offre la nostra terra. Grazie a chi ogni giorno preserva e promuove il binomio vincente tra natura e cultura e noi ci impegniamo costantemente a promuovere iniziative che valorizzano le eccellenze locali, assicurando qualità e sostenibilità nei percorsi di tutela ambientale e sanitaria”.