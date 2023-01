Quando un'auto del Comune viene rimossa dalla polizia municipale - Tempostretto

Nel piazzale di Campo delle Vettovaglie, la vettura (non di proprietà comunale) ostacolava il passaggio degli altri mezzi

MESSINA – Ieri la segnalazione dei lettori. Nel piazzale di Campo delle Vettovaglie, a pochi passi dalla marittima, martedì 10 gennaio in tanti hanno dovuto fare parecchie manovre per uscire dal parcheggio. La causa? Un’auto di una persona che lavora per il Comune (ma non di proprietà comunale) risultava parcheggiata in maniera impropria, ostacolando il passaggio delle altre vetture. Ma l’intervento della polizia municipale, con il commissario e capo servizio Giovanni Giardina, ha consentito di rimuovere il mezzo, con tanto di verbale. Un buon segnale in una fase in cui si chiede ai cittadini di fare un salto di qualità nei doveri, a partire da un uso corretto nei posteggi e nel rispetto del codice della strada.

L’auto risultava fuori dalle strisce blu e in un angolo rispetto alla segnaletica orizzontale. La vettura aveva all’interno in evidenza un cartellino con logo del Comune di Messina e dicitura relativa all’emergenza Covid.

