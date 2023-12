La segnalazione di un lettore

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “L’irresistibile richiamo del caffè alle 8:05 in corso Cavour: parcheggio in seconda fila anche con il posto libero e chi se ne frega del traffico!”.

Purtroppo il transito in corso Cavour è spesso ostacolato da auto parcheggiate in seconda fila da maleducati che se ne infischiano dei diritti altrui, per poi magari lagnarsi quando sono loro a subire le conseguenze di queste forma di inciviltà.