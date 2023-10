Quando si dimentica la gallina nel bus... - Tempostretto

Racconta un lettore: "Ho notato un trasportino ma non si trattava di un gatto"

MESSINA – Ci scrive un lettore: “Sabato 28 ottobre, ore 17.25, linea Atm Castanea e Masse. L’autobus transita in perfetto orario. Salgo a vidimare e intanto noto un trasportino. Mi avvicino, pensando contenesse un gatto, ma l’autista sorridente mi dice: “No, no, è una gallina, non so chi l’abbia dimenticata ma ho chiamato in azienda e vediamo se qualcuno la reclama”.



Conclude il lettore: “Secondo voi, come si fa a dimenticare una gallina con tutto il trasportino? Non è un pacchetto di sigarette…”.