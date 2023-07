"Quanti disagi nei voli dopo l'emergenza a Catania" - Tempostretto

Un lettore racconta le sue vicissitudini dopo l'incendio in aeroporto

Ancora problemi per chi vola a causa della situazione dell’aeroporto di Catania. Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Vorrei segnalare una gestione discutibile in merito ai disagi dovuti all’incendio. Mio figlio in partenza da Malpensa per Catania atterrerà a Comiso, ma ha ricevuto dalla compagnia easyJet l’invito ad arrangiarsi. Ovvero non vi sarà alcun mezzo riservato per i passeggeri. Ecco il testo: Your flight will now be arriving at Comiso Airport This is due to a fire incident at Catania airport which has caused the airport to close. What this means for you: Please arrange reasonably priced transport to your final destination and we’ll reimburse you for these expenses. Please keep all your receipts and you will be able to claim the costs“.

