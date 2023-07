Aeroporto di Catania, il terminal A resta chiuso fino al 25 luglio - Tempostretto

Enac e Sac puntano a un aumento dei voli progressivo dal terminal C, passando da 2 a 7 l'ora. Sarà realizzata una tensostruttura per i passeggeri

CATANIA – Le conseguenze dell’incendio divampato all’interno del terminal A dell’aeroporto di Catania-Fontanarossa sono più gravi del previsto. L’apertura totale dello scalo slitta dal 19 al 25 luglio, come comunicano Enac e Sac, che spiegano come “verrà adottato un Notam (Notice to Airmen – avviso ai naviganti) di chiusura del Terminal A per ulteriori 5 giorni per favorire una migliore comunicazione con i passeggeri che potranno avere precise indicazioni sulla riprotezione dei voli”.

I voli al terminal C passeranno da 2 a 7 l’ora

L’ente e la società di gestione dello scalo puntano a un graduale aumento dei voli in partenza e in arrivo dal terminal C. Attualmente sono 2 l’ora, ma nei prossimi giorni diventeranno 7, non appena la Protezione civile completerà una tensostruttura in grado di ospitare fino a 400 passeggeri. “Nel frattempo – spiegano -, grazie alla collaborazione con il Prefetto Maria Carmela Librizzi e con il Governatore Renato Schifani, che ha richiamato tutti al senso di responsabilità comune per garantire il diritto alla mobilità dei cittadini, è entrato a regime il sistema di trasferimento con navette dei passeggeri verso gli scali di Comiso, Palermo e Trapani: il servizio proseguirà nei prossimi giorni”.