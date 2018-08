Capo Peloro Fest rinviato al 30 e 31 agosto

"Per motivi legati ad una nuova circolazione prefettizia in ambito di eventi pubblici, appena recapitata all'organizzazione, il Capo Peloro Fest verrà rinviato al 30 e 31 agosto". E' il breve comunicato della Pro Loco Capo Peloro, che annuncia il ritiro della manifestazione, in un primo momento prevista per oggi e domani.

Obiettivi principali dell'evento sono l’arricchimento culturale del territorio partendo dalle arti che nutrono l’amore per il bello, la valorizzazione del territorio e lo sviluppo economico grazie al richiamo della cittadinanza ed una sempre più massiccia affluenza alle attività proposte, la sensibilizzazione ed il rispetto dell’ambiente con puntuali interventi di bonifica delle aree interessate e l’installazione di zone attrezzate, la promozione delle attività rivolte ad un turismo sostenibile. #MYNAMEISPELORO è l’hashtag che sintetizza e richiama il Capo Peloro Fest sulle piattaforme social.

Il programma:

Giovedì 30 : presenta Fabio Bruno, dalle 18:30 si esibiranno Shatta Gully, The Asteroids, The Jester, presentazione del libro “Tatato” di Gianmarco Orlando, proiezione del film “Cimena ed intervista al cast, presentazione del libro “Le storie di nonno Peloro” alla scoperta delle città di Risa, alle 21:45 live dei Kunsertu con Mokarta Tour, a seguire la big band Siciliano Sono, DJ Set Sergio Mnemonico/Visual Director Vincio.

Venerdì 31: dalle 18:30 si esibiranno Gianluca Montagna from Pop-up Market, Intelaiatura Basimale, Figli dell’Officina, Francesco Buonomo, presentazione del libro “Messaggio per una scimmia che si crede un’aquila” di Domenico Oteri, proiezione del corto “Spada”, proiezione del film “Sono tornato”, presentazione della graphic novel “Salvezza” con l’autore dei disegni Lelio Bonaccorso, dalle 22:30 le due band siciliane rivelazione dell’anno i Tre Terzi e i Malarazza 100% Terrone, a seguire DJ set Dario Costa e Gianluca Montagna.