Quartetto del Teatro alla Scala ai "Concerti del Santuario". Il programma del decennale VIDEO - Tempostretto

S. TERESA. L'evento presentato dal direttore artistico Samuele Galeano alla presenza del sindaco metropolitano e dei vertici del Conservatorio Corelli

Interviste video di Carmelo Caspanello, montaggio Matteo Arrigo

S. TERESA – E’ stato presentato, nel corso di una conferenza stampa, il programma della decima edizione dei “Concerti al Santuario”, prestigiosa stagione concertistica organizzata dall’associazione Amici della Musica “Libera Accademia Musicale” di Santa Teresa di Riva che avrà luogo dall’1 Aprile al 14 Maggio prossimi presso il Santuario del Carmine di Santa Teresa di Riva. Ai saluti del presidente dell’associazione, il maestro Franco Galeano, hanno fatto seguito gli interventi istituzionali del sindaco metropolitano di Messina Federico Basile, del sindaco di Santa Teresa di Riva Danilo Lo Giudice e dell’assessore ErnestoSigillo; del vicario episcopale don Ettore Sentimentale, del presidente e del direttore del Conservatorio Corelli di Messina Egidio Bernava e Carmelo Crisafulli. Il direttore Artistico della manifestazione, Samuele Galeano, ha presentato e illustrato nel dettaglio il variegato programma. Un interessante calendario di quattro appuntamenti con la partecipazione di eccellenze del concertismo nazionale ed internazionale ad ingresso libero, che offre la possibilità a tutto il comprensorio, di poter apprezzare realtà artistiche presenti soltanto su palcoscenici di grandi teatri e sale da concerto. L’evento inaugurale, sabato 1 aprile alle 19, è affidato al “Classical Unstable Ensemble” formato da musicisti dell’Orchestra del Teatro Bellini di Catania (Laura Farneti flauto, Roberta Brafa oboe, Antonio Piemonte clarinetto, Cristina Brandolini Fagotto, Angelo Bonaccorso Corno, Andrea Waccher violoncello e Carmelo La Manna contrabbasso) in un interessante programma con musiche di Mozart, Ibert, Mascagni e Tchaikovsky. Domenica 16 Aprile sarà la volta dell’organista Roberto Marini, uno dei massimi interpreti del repertorio romantico tedesco e italiano e docente presso il Pontificio Istituto di Musica Sacra in Roma. Domenica 30 aprile l’Orchestra Siciliana di Clarinetti diretta da Marcello Caputo in un programma che include la celebre fiaba musicale “Pierino e il Lupo” di S. Prokofiev con la partecipazione straordinaria, come voce recitante dell’attore Maurizio Marchetti. Di particolare rilievo quest’anno la presenza, domenica 14 maggio alle 20 del Quartetto d’Archi del Teatro alla Scala, formato da Francesco Manara e Daniele Pascoletti violini, Simonide Braconi viola e Massimo Polidori violoncello.