Quattro ciclisti del Team Nibali al "Memorial Giovanni Cannarella" - Tempostretto

A Grammichele sabato una cronoscalata, mentre domenica si disputerà la gara in linea. Al via in quattro: Badalamenti, Caputo, Mollura e Scibilia

GRAMMICHELE – Doppio appuntamento in provincia di Catania per il Team Nibali che alla 21ª edizione del “Memorial Giovanni Cannarella” prenderà parte con quattro atleti: Mario Badalamenti, Cristian Caputo, Francesco Mollura e Gianluigi Scibilia. Due giornate di gara domenica 28 la prova in linea che li vedrà impegnati tutti e quattro, mentre nella giornata di domani, sabato 27 maggio, la cronoscalata con al via solo Caputo e Mollura. In ammiraglia a seguirli ci sarà il Ds Pippo Cipriano.

I percorsi del Memorial Cannarella

Cronoscalata di 7,7 km che si svolge a Grammichele con la strada che tende a salire sin dai primi metri; primi 3500 metri i più impegnativi mentre il finale spiana ed è adattissimo per rilanciare l’azione.

Prova in linea di 107,5 km e un dislivello totale di 1815 metri; partenza da Grammichele e arrivo, come da tradizione, a Monterosso Almo. Dopo il via il plotone transiterà da Vizzini e successivamente su Monte Lauro; dopo la discesa si entra nel circuito finale di Monterosso da ripetere 5 volte.

