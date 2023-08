Quel cancello chiuso da anni e l'appello: "Riaprite la villetta di via XIX Fanteria" - Tempostretto

Una lettrice chiede un incontro con l'amministrazione per spiegare l'importanza dell'area "come luogo di aggregazione"

MESSINA – La villetta comunale in via XIX Fanteria, nel rione Regina Elena e confinante a valle con la chiesa di Sant’Elena, è “inspiegabilmente chiusa alla fruizione pubblica ormai da anni”. A segnalarlo è una lettrice, che ora ne chiede la riapertura. ” Per tanti anni l’area pubblica ha rappresentato, specie per gli abitanti della zona, un luogo di aggregazione e di svago e l’abbandono ed il disinteresse che ha contraddistinto questo ultimo, lungo, periodo appare inaccettabile ed immotivato”.

La lettrice prosegue: “Persino i muri che la recingono appaiono eccessivi e anacronistici, potendo essere il suo utilizzo costante e non compresso entro una perimetrazione risalente agli anni ’70 che ne svilisce la funzione di spazio accogliente”. La richiesta è anche di incontrare l’amministrazione per spiegare il proprio punto di vista.