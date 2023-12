La segnalazione di un lettore: "Auto in sosta vietata vicino al Policlinico"

MESSINA – Segnalazione whatsApp al 366.8726275: “Marciapiede che costeggia il Policlinico sempre occupato da macchine in sosta vietata, con grossi problemi per i pedoni che devono transitare per strada. Grandi i disagi soprattutto per gli anziani, le persone in carrozzina e chi non deambula bene”.