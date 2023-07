La segnalazione di una lettrice

A volte i lavori in corso, a Messina, non finiscono mai. Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Da tre mesi, vicino all’ingresso del mio negozio, in via Giordano Bruno, è rimasta la rete arancione e i lavori non sono stati completati. In più, c’è chi butta le buste degli escrementi dei cani e io passo il tempo a pulire. Abbiamo già segnalato al Comune”.