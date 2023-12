Quella rete arancione dietro al carcere che fa da canestro per l'immondizia - Tempostretto

Una lettrice segnala: "La spazzatura continua ad aumentare e invade la strada". Messina Servizi: "Abbiamo pulito più volta ma la discarica si riforma"

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: in zona Gazzi, proprio dietro al carcere, un marciapiede è letteralmente invaso dall’immondizia. A segnalarlo è una lettrice che abitualmente passa da lì per raggiungere il centro città, che sia a piedi o in automobile. Sacchi di spazzatura invadono anche la strada, gettati da qualcuno in una zona recintata da reti arancioni messe lì forse per un marciapiede distrutto o per un muro pericolante.

Solo che proprio a causa dell’enorme quantità di spazzatura, che richiama gatti e topi, nemmeno si vede il problema “recintato”. Immancabili anche mobili e suppellettili vari, che continuano a spuntare negli angoli più nascosti della città. Abbiamo segnalato a Messina Servizi. E la presidente Mariagrazia Interdonato evidenzia: “Abbiamo pulito più volte e, dopo poco tempo, viene buttata di nuovo la spazzatura. Una discarica che è stata ripulita in tante occasioni ma si riforma. Abbiamo pure collocato delle telecamere e, quando vengono tolte, puntualmente si ricomincia”.