“Qui Palazzo Zanca”, il Comune di Messina potenzia il centralino con voce guida interattiva

"Più rapido l’accesso ai servizi comunali grazie al sistema automatico di selezione guidata. Online anche la rubrica telefonica dell’ente", viene comunicato

MESSINA – Il Comune di Messina informa la cittadinanza che da oggi “il centralino comunale è stato potenziato con l’attivazione di un nuovo posto operatore. Un posto operatore dotato di sistema automatico con voce guida interattiva. Il nuovo servizio consentirà ai cittadini di orientarsi più facilmente tra i vari Dipartimenti e uffici comunali, migliorando i tempi di risposta e l’accessibilità ai servizi dell’ente”.

“Attraverso il sistema di selezione guidata, sarà possibile contattare direttamente i principali Dipartimenti comunali semplicemente digitando il numero corrispondente al servizio richiesto. Inoltre, la rubrica telefonica dell’ente è consultabile online sul sito istituzionale del Comune di Messina e tramite il portale dedicato”, viene comunicato.

“L’intervento rientra nel processo di innovazione tecnologica e digitalizzazione dei servizi comunali, con l’obiettivo di offrire un servizio più efficiente, moderno e vicino alle esigenze della cittadinanza. Il Comune prosegue così il percorso di miglioramento delle infrastrutture tecnologiche dell’ente, puntando a una comunicazione più semplice, immediata ed efficace tra uffici e cittadini”.