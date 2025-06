“Qui visse Attilio Salvatore”, lapide in piazza Lo Sardo

La cerimonia ieri mattina per ricordare il politico costituente, stretto collaboratore di don Luigi Sturzo e protagonista della ricostruzione post 1908

MESSINA – In memoria di Attilio Salvatore. Ieri mattina è stata inaugurata una lapide in memoria del politico costituente, avvocato e giornalista messinese. La cerimonia di scopertura della lapide è avvenuta a 135 anni dalla nascita (era nato il 12 giugno 1890). La lapide è stata collocata al numero civico 20 di Piazza Lo Sardo, già del Popolo, dove al primo piano del palazzo visse con la famiglia e dove morì il 14 settembre 1961. Tra i fondatori del Partito popolare, al fianco di don Luigi Sturzo, Salvatore operò per la ricostruzione della città di Messina insieme a Giuseppe Micheli dopo il terremoto del 1908.

All’evento, organizzato dal Centro Studi “Virgo Umilis”, presieduto dal professore Piero Chillè, in collaborazione con la famiglia e in particolare con il nipote, padre Carlo Olivieri, sono intervenuti l’assessore alla Cultura e al Turismo Enzo Caruso; il docente universitario Dario Caroniti; per la Democrazia cristiana Pippo Previti, il presidente nazionale Renato Grassi e il segretario provinciale Giovanni Frazzica; il professore Chillè; padre Olivieri; la dottoressa di ricerca Esmeralda Spadaro; la dirigente scolastica Rosalia Schirò.

“Un pezzo di memoria restituito alla città”, è stato sottolineato nei vari interventi. “Un politico che si adoperava per gli altri e che rappresentava il mondo cattolico nel nome dei valori della democrazia e libertà”, ha evidenziato lo storico Caroniti.

Attilio Salvatore fu ispiratore e redattore, con Giuseppe Alessi e Bernardo Mattarella, dello statuto speciale siciliano nel 1946, fu tra i fondatori della Democrazia cristiana siciliana, componente dell’Assemblea costituente nel 1946 e parlamentare della Repubblica dal 1948.

A lui è dedicata una piazzetta sul viale della Libertà.