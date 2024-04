Quinto posto per i Master della Power Team Messina a Squillace

La formazione peloritana fa il pieno di medaglie in Calabria, i dodici nuotatori master conquistano il quinto posto di società

MESSINA – Trasferta che frutta alla Power Team Messina ben 28 medaglie individuali (16 ori, 6 argenti, 6 bronzi) nello scorso weekend. Gli atleti Master seguiti dal dirigente Alessandro Frisone hanno preso parte al “4° Memorial Sergio Mirante” a Squillace in provincia di Catanzaro organizzato dal Gruppo Atletico Sportivo. I risultati dei dodici nuotatori (Santi D’Andrea, Giuseppe Grasso, Melania Piccolo, Annalisa Sorrenti, Giulia Mondo, Martha Parlavecchio, Mirko Parasporo, Federica Giglia, Luca Taranto, Martina Raymo, Claudia La Falce, Giovanni Pulio), che potevano prendere parte a tre gare individuali a testa, hanno permesso di conquistare il quinto posto di società con 25013,89 punti.

“Abbiamo deciso di andare a Squillace per provare un’esperienza diversa – racconta Alessandro Frisone – al di fuori della Sicilia per poter tastare un palcoscenico differente rispetto ai nostri soliti. Siamo rimasti piacevolmente colpiti tutti per l’organizzazione della manifestazione calabrese, gestita bene dagli organizzatori e cronometristi e anche con divisione di spazi all’interno dell’impianto per le squadre. È stato bello partecipare a questa manifestazione in memoria di Sergio Mirante, ragazzo e tecnico calabrese scomparso”.

Il bilancio dei risultati ottenuti è buono: “Tecnicamente i risultati sono positivi – continua Frisone – tutti hanno migliorato i loro personali, sono soddisfatto dal punto di vista tecnico ed è stata una bella trasferta che ci ha visto pernottare lì. Sicuramente torneremo a fare gare, la trasferta ci ha fatto capire i nostri punti di forze e quelli carenti su cui lavorare”.

Spiccano le prestazioni di Santi D’Andrea che fa segnare il miglior punteggio tabellare della squadra nei 50 rana in 865 e conquista tre ori, mentre Melania Piccolo miglior punteggio tra le ragazze nei 50 stile libero con 782, ma come medaglie Giulia Mondo conquista due ori e un argento. Una medaglia d’argento arriva anche dalla staffetta mista (maschi e femmine) 4×100 stile libero M120-159 con Santi D’Andrea, Giuseppe Grasso, Annalisa Sorrenti e Claudia La Falce.

I Master della Power Team a medaglia

Martha Parlavecchio F20: oro nei 50 e 100 rana, argento nei 50 stile libero. Federica Giglia F20: argento nei 50 rana e bronzo nei 100 stile libero. Melania Piccolo F20: oro nei 50 farfalla, 50 e 100 stile libero. Giulia Mondo F20: oro nei 200 e 400 stile libero, argento nei 100 stile libero. Martina Raymo F25: oro nei 50 dorso e argento nei 50 rana. Claudia La Falce F25: bronzo nei 50 rana e 100 stile libero. Annalisa Sorrenti F35: oro 50 dorso, argento nei 50 e 200 stile libero.

Luca Taranto M25: oro nei 100 stile libero. Giovanni Pulio M30: bronzo nei 100 e 200 stile libero. Mirko Parasporo M30: oro nei 100 e 200 farfalla, bronzo nei 50 farfalla. Giuseppe Grasso M30: oro nei 100 rana, argento nei 50 stile libero, bronzo nei 50 rana. Santi D’Andrea M30: oro nei 50 rana, farfalla e stile libero.