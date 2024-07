Raccolta Differenziata. A Milazzo aumentano le fototrappole

Pugno duro dell’amministrazione Midili contro l’abbandono di rifiuti. Aumenta il numero delle fototrappole a Milazzo

MILAZZO – Prosegue la campagna contro l’abbandono di rifiuti, nella città di Milazzo. L’amministrazione ha annunciato l’arrivo di nuove fototrappole, che saranno posizionate in zone strategiche nelle quali si registra quella che viene definita una vera e propria “emergenza inciviltà”.

Nello specifico, sono state acquistate quattro nuove fototrappole di ultima generazione in grado di lavorare anche in condizioni di scarsa luminosità e, dunque, anche di notte. Alcune saranno posizionate nei pressi dei contenitori destinati agli indumenti usati, ma altre saranno dislocate in zone diverse della città.

«Saranno posizionate -spiega il sindaco Pippo Midili- anche in quelle zone che solitamente vengono trasformate da chi non conosce il senso civico e ritiene che fuori dall’uscio di casa sia un altro mondo. L’occhio delle telecamere nascoste sarà pronto ad immortalare coloro che sono pronti a disfarsi in maniera irregolare della spazzatura, anche se il mio auspicio, dopo i tanti appelli a difendere il decoro della città, è quello di multare meno possibile».

Non è la prima iniziativa lanciata per contrastare fenomeni legati all’abbandono di rifiuti: negli ultimi anni, a Milazzo, sono fioccate le multe contro gli incivili e sono stati incrementati sempre di più i controlli a fronte della posa di nuovi punti destinati alla raccolta dei rifiuti.