Rometta, arriva la compostiera di comunità. Novità sull'isola ecologica

Ad un mese dall'approvazione del piano finanziario 2019 e dalle variazione sulla Tari (Clicca qui per il precedente articolo) Rometta si dota della compostiera di comunità. Il nuovo strumento sarà utilizzabile dalle famiglie romettesi non ancora munitesi di una compostiera domestica. Già redatto il regolamento per l’utilizzo della stazione di compostaggio, che sarà discusso nel corso del consiglio comunale del prossimo 20 novembre.

Per poter usufruire della compostiera di comunità, anticipa l’amministrazione, sarà necessario presentare richiesta presso il comune che indicherà i parametri di utilizzo e gli orari di conferimento dei rifiuti.

“Abbiamo già provveduto ad effettuare gli allacci alla fornitura elettrica e idrica, oltre a dotare l’area in cui è allocata la compostiera di un sistema di videosorveglianza. Questo nuovo strumento sarà utilizzabile almeno da 43 famiglie romettesi –spiega il sindaco Nicola Merlino- Al momento il nostro comune risulta virtuoso nell’utilizzo delle compostiere domestiche, con oltre 400 unità presenti sul territorio. Contiamo di fare meglio nel 2019 raggiungendo le 600 unità”.

Nel corso del 2017 il comune di Rometta ha intensificato le proprie iniziative sul tema della raccolta differenziata, avviando un progetto per la fornitura gratuita di compostiere domestiche. Sono stati previste, inoltre, delle agevolazioni sullaTari per le utenze dotatesi dello strumento di smaltimento rifiuti organici (Clicca qui per il precedente articolo).

“Il prossimo 20 novembre discuteremo anche di alcune rilevanti novità sull’utilizzo dell’isola ecologica –ha aggiunto Merlino- Abbiamo previsto delle premialità per quei cittadini virtuosi che si distingueranno nel conferimento di rifiuti differenziati quali plastica, alluminio, vetro e carta. Nel corso del 2019 sarà tenuta traccia del numero di rifiuti differenziati conferiti presso l’isola ecologica, per poi provvedere con la realizzazione di un’apposita classifica”.

Incentivi per differenziare, dunque, che mirano ad incrementare gli ottimi risultati già conseguiti dal comune tirrenico. Nei primi dieci mesi del 2018 Rometta si è distinta per l’alta percentuale di rifiuto differenziato, attestando un dato pari all’82,40% e ottenendo così un posto tra i comuni più virtuosi della regione.

Salvatore Di Trapani