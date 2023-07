Raccolta rifiuti, a S. Teresa si inizia alle 3. Riunione al Comune per risolvere le criticità - Tempostretto

Programmati anche i servisti in spiaggia e in occasione degli eventi estivi, dalla Notte Bianca alla festa della Madonna di Portosalvo

S. TERESA DI RIVA – Le criticità legate al servizio di raccolta dei rifiuti a S. Teresa di Riva sono state al centro della riunione che ha avuto luogo questa mattina in municipio tra gli amministratori comunali e i rappresentanti della ditta Onofaro. “Abbiamo evidenziato le problematiche riscontrate per una buona esecuzione del servizio – spiega l’assessore all’Igiene, Gianmarco Lombardo – e concordato che l’attuale anticipazione dell’orario di raccolta alle 5 sia ulteriormente anticipata alle 3 per 10 unità di personale, per tutto il mese di agosto al fine di poter concludere il servizio entro le 7,30. Abbiamo altresì programmato i servizi per la spiaggia nel mese di agosto – prosegue Lombardo – per le festività di Portosalvo e per la Notte Bianca oltre a spazzamento e scerbatura da concordare periodicamente. Vediamo se così riusciamo a trovare la quadra con la ditta e soprattutto se riusciamo in questo mese di agosto evitare disagi alla popolazione”. Nel corso dell’incontro si è parlato di spazzamento, scerbatura, servizi di svuotamento dei cestini in spiaggia e non solo con il posizionamento di ulteriori cestini nelle giornate di manifestazioni importanti, quali ad esempio la Notte Bianca e la festa della Madonna di Portosalvo, che ogni anno richiama in città una moltitudine di fedeli.