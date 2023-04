Raciti: "Con Sciotto tutto chiarito. Chiedo scusa ai tifosi, vogliamo vincere insieme a loro" - Tempostretto

Incontro riappacificatore tra l'allenatore e il presidente del Messina

Torna la pace in casa Messina dopo l’incontro che si è tenuto questa mattina tra il presidente Pietro Sciotto e l’allenatore Ezio Raciti. Analizzato il momento della squadra e l’immediato futuro con le decisive gare dei play out.

“Confronto sereno, rafforzato rispetto e stima”

«Non volevo nel modo più assoluto creare turbative di alcun genere specialmente in un momento così delicato della stagione – dice Raciti -. Con il presidente ci siamo confrontati in assoluta serenità. Ho visto un uomo, che seppur amareggiato per il mancato raggiungimento della salvezza diretta, era abbastanza determinato a lottare per un obiettivo che meritiamo ampiamente per quanto espresso nel girone di ritorno. Mi rendo conto che una serie di equivoci hanno innescato delle reazioni negative e l’incontro odierno non solo ha fugato ogni dubbio ma ha rafforzato il rapporto d rispetto e stima reciproca. Desidero ringraziare i calciatori che in questi giorni hanno dimostrato ancora una volta di essere Uomini veri e insieme a loro, allo staff tecnico e a tutti i dirigenti e collaboratori, lavoreremo al meglio in vista di questo doppio confronto.

“Grazie a calciatori e tifosi”

Per ultimo, ma non meno importante, desidero chiedere scusa ai tifosi e a tutti gli appassionati per questi giorni vissuti in un clima turbolento. È proprio a loro che rivolgo il mio ringraziamento per il supporto fornito in tutte le gare. Loro sì che hanno sempre vinto. E noi vorremmo vincere come loro e insieme a loro».