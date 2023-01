Messina - Avellino. Raciti: "Partita eccezionale" - Tempostretto

Il mister soddisfatto della prestazione dei suoi: "Dopo un inizio timoroso abbiamo fatto la partita che avevamo preparato". L'allenatore avversario critico sulle condizioni del campo

MESSINA – Terza vittoria consecutiva per mister Raciti, interrotta la striscia dell’Avellino di otto risultati utili consecutivi. Mentre l’allenatore Rastelli si lamenta delle condizioni del campo e si rammarica per le occasioni sprecate nel primo tempo dalla sua squadra, Raciti invece elogia la splendida partita dei suoi. In sala stampa anche Leonardo Perez, nuovo attaccante dell’Acr Messina, che oggi è stato decisivo nel fornire l’assist a Balde in occasione della rete che ha sbloccato la sfida.

Raciti: “Inizio timoroso, poi fatto quanto preparato”

“Abbiamo iniziato troppo timorosi, ci siam fatti male da soli e sulla fascia sinistra abbiamo sofferto. Dopo i primi 20 minuti abbiamo avuto più coraggio facendo la partita che avevamo preparato: aspettarli compatti e ripartire. Li dovevamo fare sfogare e aspettare si allungassero. Le condizioni del campo erano uguali per entrambe le squadre, con la pioggia il terreno di gioco si è allentato. Non credo possa essere giustificazione per nessuno. Le nostre ripartenze erano ragionate e non buttavamo palla avanti. Abbiamo fatto partita eccezionale”.

Sulla buona partita di Balde: “Credo che ogni giocatore abbia la necessità di giocare nel modo migliore per le sue qualità, Balde in quella posizione si esalta perché ha grandi capacità tecniche e doti atletiche importanti”. Sulla buona prestazione difensiva: “Abbiamo lavorato parecchio per avere compattezza nei quattro dietro, dovevamo concedere poco ed essere bravi a stare stretti. Trasciani primo tempo soffriva ma nel secondo tempo ha fatto una gran partita. Tutti bene oggi, anche Marino e Konate chiamati dalla panchina sono entrati bene. Nello spogliatoio abbiamo una regola: il gruppo vale più dei singoli. Questo è un gruppo sano di professionisti che si mettono a disposizione”. Ottima prestazione di Mallamo? “Se si guarda la carta identità di Mallamo si fa fatica a immaginare sia così giovane, è destinato a fare una carriera importante, il ragazzo migliora costantemente perché si applica in maniera maniacale”.

Perez: “Senza gruppo difficilmente si raggiunge l’obiettivo”

“Era importante dare continuità, la mia partita – commenta l’attaccante Leonardo Perez – è stata difficile come da parte di tutti ma è questo lo spirito che ci vuole. Nelle difficoltà siamo stati compatti. Sono arrivato qui in punta di piedi e ho trovato un gruppo solido e valido e alcuni giovani faranno parlare di loro in futuro. In questo campionato senza il gruppo diventa difficile raggiungere l’obiettivo. Il mister mi chiede di svariare nel fronte offensivo e non dare punti di riferimento, son contento per come stiamo giocando e le prestazioni che stiamo offrendo”.

Rastelli: “Create occasioni limpide, Fumagalli si è esaltato”

“Su un campo veramente molto difficile siamo stati bravi – commenta Massimo Rastelli, tecnico dell’Avellino – a riuscire comunque a giocare e fare quello che avevamo preparato durante la settimana. Abbiamo creato palle limpidissime su cui Fumagalli si è esaltato, nel però calcio ha ragione chi fa gol. Il campo è peggiorato nella ripresa ed è stato impossibile giocare palla a terra, un calo e un po’ di frenesia e con la loro linea difensiva chiusa hanno concesso poco se non il tiro di Di Gaudio nel finale. Dispiace tornare a casa a mani vuote. Messina è una squadra molto compatta ed equilibrata”.