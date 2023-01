Raciti: "Godiamoci la vittoria, spero resti questa voglia di fare risultato" - Tempostretto

Le dichiarazioni dell'allenatore dell'Acr Messina dopo la vittoria contro la Viterbese che chiede una "tregua" tra tifosi e società

VITERBO – “Questa per noi era la seconda di campionato, ho detto ai ragazzi, – dichiara mister Ezio Raciti in sala stampa dello stadio “Enrico Rocchi” di Viterbo – fino a mezzanotte ci godiamo questo risultato importante, dopo iniziamo a pensare alla prossima. Dobbiamo dare continuità e muovere la classifica.

I nuovi hanno dato entusiasmo e alzato il tasso tecnico. Menzione particolare però anche a chi aveva subito il girone di andata senza fare punti fuori casa e sono riusciti a scrollarsi di dosso negatività. Non posso dire che c’è stato qualcuno non in partita, chi è entrato l’ha fatto col piglio giusto. Ai ragazzi giovani ho detto che sono bravi e possono giocare in qualsiasi squadra, ma tutti insieme mancava loro un po’ di esperienza. Siamo troppo dietro, speriamo resti questa voglia di fare risultato”.

I tifosi venuti al seguito dell’Acr Messina hanno esposto il solito striscione Sciotto vattene, in merito l’allenatore ha risposto: “Per il bene del Messina spero in una tregua da parte dei tifosi, la società sta facendo gli sforzi che aveva promesso”.

