Raciti: "La salvezza diretta del Messina è possibile ma bisogna pensare positivo" - Tempostretto

Saranno assenti Ragusa e Kragl, per mister Raciti il Picerno "è un avversario in salute con tanta qualità"

MESSINA – Nella 36ª giornata del girone C di Lega Pro il Messina sfiderà in trasferta il Picerno. Calcio di inizio alle ore 17:30 al “Donato Curcio”, di seguito le dichiarazioni alla vigilia di mister Ezio Raciti a cui mancheranno sicuramente Ragusa e Kragl. “Sono due giocatori importanti per noi – commenta mister Raciti – ma tutte le settimane abbiamo avuto degli assenti, non possiamo piangere su questo ma lavorare con chi li sostituirà e in settimana hanno lavorato bene. Non ci siamo mai lamentati delle assenze o degli arbitraggi. È un periodo con tante coincidenze negative, l’abbiamo superato e spero che possa tornare un alone di positività”.

Il momento dell’Acr Messina

“Le energie vanno di pari passo con le motivazioni, noi ne abbiamo tante anche perché abbiamo preso l’impegno con i tifosi di lottare fino all’ultimo. Bisogna affrontare anche i momenti di difficoltà con lo stesso equilibrio di quando si vince. La condizione atletica della squadra è buona, contro il Foggia il campo era pesante perché pioveva, ma abbiamo corso fino all’ultimo minuto quindi la condizione c’è”.

L’avversario Picerno

“Andremo ad affrontare il Picerno con il massimo impegno e determinazione, ci andiamo a giocare quest’altra finale e siamo ancora in corsa per salvarci direttamente. Il Picerno è un avversario in salute, ha fatto tanti risultati utili consecutivi, nell’ultima ha pareggiato ma è una squadra propositiva che gioca proiettata in avanti. In questo momento ha tanta qualità, si trova a giocare in serenità ed esprime un buon calcio, con idee precise e buona distribuzione degli uomini in campo”.

La sfida sul sintetico del “Curcio”

“In settimana ci siamo allenati su un campo in sintetico, rimane il dubbio che se non l’avessimo fatto non avremmo provato tutto. Domani è previsto brutto tempo e noi abbiamo fatto anche un allenamento quando ha piovuto a Messina, abbiamo messo i ragazzi in condizione di andare a giocarsela avendo provato tutto, anche il sintetico bagnato”.

