Raddoppio ferroviario Messina – Catania. Concluso lo scavo della prima canna della galleria Scaletta

Ora inizierà lo scavo della prima canna della galleria Letojanni

Proseguono a pieno ritmo i lavori di Rete Ferroviaria Italiana con la direzione tecnica di FS Engineering (entrambe società del Gruppo FS) per le grandi opere del Sud Italia. Concluso ieri lo scavo della prima canna della galleria Scaletta mentre nei prossimi giorni sarà avviato quello della prima canna della galleria Letojanni, nell’ambito dei lavori di raddoppio tra Giampilieri e Fiumefreddo, sulla Catania-Messina.

La Tbm (Tunnel Boring Machine) “Letteria” ha ultimato lo scavo di una delle due canne della galleria Scaletta, lunghe oltre 2,7 km ciascuna.

Dopo aver concluso lo scavo della prima canna della galleria Forza d’Agrò, lunga quasi 2,5 km, la Tbm “Alessia” invece, è stata smontata, trasferita lungo un viadotto di 90 metri sospeso sul torrente Fondaco Parrino e, dopo essere stata riassemblata, inizierà lo scavo della prima canna della Galleria Letojanni, di 3,8 km.

Il progetto di raddoppio tra Giampilieri e Fiumefreddo, tra gli interventi di potenziamento del collegamento Palermo-Catania-Messina, affidato da RFI a un Consorzio costituito dalle imprese Webuild Italia S.p.A. – Impresa Pizzarotti S.p.A., completerà il raddoppio della linea ferroviaria fra Messina e Catania, attraverso la realizzazione di 42 km di nuovo doppio binario, di cui circa 37 km in sotterranea e in variante rispetto all’attuale linea.

Il progetto del raddoppio Giampilieri – Fiumefreddo è tra i più impegnativi dell’itinerario Messina-Catania-Palermo, e permetterà di aumentare la capacità e velocità della linea e di garantire maggiore regolarità per i treni in viaggio fra Messina e Catania, collegamento che è parte integrante del Corridoio ferroviario europeo TEN-T Scandinavia-Mediterraneo. Il valore dell’investimento per il raddoppio della Giampilieri-Fiumefreddo è di circa 2,3 miliardi di euro, anche con fondi Pnrr. Gli interventi consentiranno di incrementare il traffico merci e migliorare la mobilità dei viaggiatori siciliani, riducendo di 30 minuti i tempi di viaggio tra Messina e Catania e ponendo le condizioni per sviluppare anche un servizio di tipo metropolitano

Due i lotti in cui si divide il progetto del completamento del raddoppio della Messina-Catania:

il primo, da Fiumefreddo a Taormina, si sviluppa lungo un tracciato di 13,9 km con due viadotti (per circa 1 km), 3 gallerie (Calatabiano, Taormina lato Catania e interconnessione di Letojanni) per un totale di 10,8 km, una galleria artificiale (Fiumefreddo) di 1 km, la nuova stazione di Taormina e le due fermate Fiumefreddo-Calatabiano e Alcantara-Giardini Naxos.

Il secondo, da Taormina a Giampilieri, prevede 28 km di nuova linea a doppio binario, con 6 viadotti per circa 2 km, 8 gallerie (Taormina lato Messina, le cui operazioni di scavo sono in corso in modalità tradizionale, Letojanni, Forza d’Agrò, Sciglio, Nizza, Alì, Quali e Scaletta) per circa 25,3 km in sotterraneo, 2 stazioni (Letojanni e Sant’Alessio-Santa Teresa), 2 fermate (Nizza-Alì, Itala-Scaletta).

Prosegue a pieno ritmo anche l’attività delle altre talpe meccaniche: a Trappitello, la talpa “Lucia” è impegnata da luglio 2024 nello scavo della galleria Taormina (lato Catania), lunga 6 km, a doppia canna, a Nizza di Sicilia da aprile 2024 la talpa “Igea” è impegnata per lo scavo della Galleria Sciglio. In totale saranno 5 le talpe, nell’ambito dei lavori di raddoppio della tratta Giampilieri-Fiumefreddo.

Il progetto di potenziamento della Palermo-Catania-Messina è inserito in Cantieri Parlanti, progetto realizzato dal Gruppo FS in collaborazione con il MIT, per raccontare in maniera trasparente le attività e i benefici delle nuove infrastrutture attraverso iniziative pubbliche, punti informativi e una pagina web dedicata alle opere strategiche.