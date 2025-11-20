Raddoppio Fs, “sì” alle modifiche: ecco come cambia il progetto per Taormina

La Giunta Schifani ha accolto le richieste del sindaco di Taormina Cateno De Luca

PALERMO – La Regione ha detto “sì” alle modifiche al progetto per il raddoppio ferroviario che interessano il territorio taorminese. Accolte, dunque, le istanze del sindaco di Taormina, Cateno De Luca. Il via libera alla variante tecnica in Giunta consentirà adesso alla Regione di formulare un atto di indirizzo da trasmettere per l’assenso al Mit e al Mise, in modo che Rfi possa avviare in termini progettuali, autorizzativi e realizzativi quanto concordato.

Si tratta, nello specifico, della variante al progetto originario nata in seguito alle riunioni del tavolo promosso dalla Presidenza della Regione con il sindaco di Taormina, i rappresentanti di Rfi e Italferr, il commissario straordinario ai lavori, i dipartimenti regionali della Protezione civile e delle Infrastrutture.

“Accolte le istanze del territorio”

“Abbiamo ascoltato le richieste del territorio – ha dichiarato l’assessore regionale alle Infrastrutture e mobilità Alessandro Aricò – confrontandoci con tutti i soggetti interessati in modo da trovare una soluzione che contemperi la necessità di modernizzare l’infrastrutturazione della Sicilia senza causare disagi eccessivi a chi vive e opera in quelle aree. Un modello di condivisione progettuale che potrà condurre a realizzare le opere in modo più funzionale alle esigenze di questa parte dell’Isola”.

Quali sono le modifiche al progetto originario

In base alle criticità sollevate rispetto alla progettazione originaria, considerata troppo invasiva per il territorio, si è convenuto di proporre le seguenti varianti: