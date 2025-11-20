 Raddoppio Fs, "sì" alle modifiche: ecco come cambia il progetto per Taormina

Raddoppio Fs, “sì” alle modifiche: ecco come cambia il progetto per Taormina

Gianluca Santisi

Raddoppio Fs, “sì” alle modifiche: ecco come cambia il progetto per Taormina

Tag:

giovedì 20 Novembre 2025 - 17:14

La Giunta Schifani ha accolto le richieste del sindaco di Taormina Cateno De Luca

PALERMO – La Regione ha detto “sì” alle modifiche al progetto per il raddoppio ferroviario che interessano il territorio taorminese. Accolte, dunque, le istanze del sindaco di Taormina, Cateno De Luca. Il via libera alla variante tecnica in Giunta consentirà adesso alla Regione di formulare un atto di indirizzo da trasmettere per l’assenso al Mit e al Mise, in modo che Rfi possa avviare in termini progettuali, autorizzativi e realizzativi quanto concordato. 

Si tratta, nello specifico, della variante al progetto originario nata in seguito alle riunioni del tavolo promosso dalla Presidenza della Regione con il sindaco di Taormina, i rappresentanti di Rfi e Italferr, il commissario straordinario ai lavori, i dipartimenti regionali della Protezione civile e delle Infrastrutture. 

“Accolte le istanze del territorio”

“Abbiamo ascoltato le richieste del territorio – ha dichiarato l’assessore regionale alle Infrastrutture e mobilità Alessandro Aricò – confrontandoci con tutti i soggetti interessati in modo da trovare una soluzione che contemperi la necessità di modernizzare l’infrastrutturazione della Sicilia senza causare disagi eccessivi a chi vive e opera in quelle aree. Un modello di condivisione progettuale che potrà condurre a realizzare le opere in modo più funzionale alle esigenze di questa parte dell’Isola”. 

Quali sono le modifiche al progetto originario

In base alle criticità sollevate rispetto alla progettazione originaria, considerata troppo invasiva per il territorio, si è convenuto di proporre le seguenti varianti:

  • eliminazione dell’interconnessione tra la stazione di Taormina e quella di Letojanni;
  • realizzazione del collegamento tra la linea ferroviaria nazionale e quella turistica Alcantara-Randazzo presso la stazione di Alcantara, mediante il mantenimento in esercizio dell’attuale linea Fiumefreddo-Giampilieri, trasformando le attuali stazioni di Fiumefreddo e Giampilieri in stazioni di bivio;
  • l’ulteriore sviluppo del Prg di Giampilieri per garantire un’efficace gestione del traffico merci;
  • una modifica della modalità di scavo di una parte della galleria “Taormina” e della nuova stazione interrata, in modo da ridurre considerevolmente il transito di mezzi di cantiere in via Garipoli;
  • una diversa soluzione per il collegamento verticale della stazione interrata di Taormina con la superficie, in modo che l’uscita sia più vicina al centro città;
  • uno sviluppo della progettazione di Italferr per una migliore viabilità fra Taormina e Trappitello. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Da Raqmar di Grimaldi al film su Scianna di Andò, un Festival nel segno della qualità VIDEO
Incendio in una baracca a Camaro: notte di paura per una famiglia con due bambini piccoli VIDEO
Messina, aggressione a scuola: “Una mi picchiava, l’altra filmava. Ho paura di tornare tra i banchi”
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED