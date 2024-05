Raddoppio Giampilieri – Fiumefreddo, la “talpa” nell’imbocco di scavo della galleria Taormina

In corso l’inserimento della testa della Tbm per scavare la prima delle due gallerie previste dal progetto del 1° lotto

TAORMINA – Nel cantiere WeBuild per il raddoppio della linea ferroviaria ad alta capacità Catania-Messina, 1° lotto funzionale Fiumefreddo – Taormina/Letojanni, è in corso in questi giorni l’inserimento della testa della Tbm (tunnel boring machine) nel primo imbocco di scavo, quello della galleria Taormina.

Il progetto del 1° lotto funzionale prevede la realizzazione di due gallerie naturali lungo i 13,9 km di nuova linea a doppio binario tra Fiumefreddo e Taormina: una a doppio binario a canna singola e lunghezza pari a 3,3 chilometri (Galleria Calatabiano) e l’altra a doppia canna e lunghezza pari a 6,1 chilometri (Galleria Taormina). Nel 1° lotto è prevista anche la realizzazione dell’interconnessione Taormina-Letojanni, la dismissione degli impianti della linea attuale fra Fiumefreddo e l’allaccio a quella storica. Ad essere costruiti saranno la stazione interrata di Taormina, due gallerie naturali, una galleria artificiale a Fiumefreddo e due viadotti.

Il progetto rientra nell’asse ferroviario Messina-Catania-Palermo, parte del Corridoio Scandinavia-Mediterraneo delle reti europee di mobilità sostenibile Trans-European Transport Network (TEN-T). A lavori ultimati, tra Messina e Catania il tempo di percorrenza sarà ridotto di circa 30 minuti, consentendo così di sviluppare un servizio di tipo metropolitano da Catania fino a Taormina/Letojanni.