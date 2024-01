Raddoppio Messina – Palermo. Grasso: “Studio di fattibilità pronto”

Ne dà notizia la deputata regionale nebroidea

“Il raddoppio ferroviario Castelbuono-Patti si farà. Rete Ferroviaria Italiana ha mantenuto l’impegno”. L’annuncio è della deputata regionale Bernardette Grasso.

“Dopo 10 anni di battaglie, di incontri e tavoli tecnici a cui ho partecipato in prima linea, la scorsa Legislatura il primo risultato: Rfi si impegnava a realizzare lo studio di fattibilità (per il quale ringrazio l’allora assessore al ramo Marco Falcone per l’impegno e il supporto). Oggi, anche a seguito dell’intervento del presidente Renato Schifani, lo studio è terminato e Rfi è pronta a investire nella realizzazione dell’opera. Rimediamo così allo sbaglio del precedente Governo nazionale di cancellare dal Piano Nazionale per il Sud la realizzazione del doppio binario, nella tratta ferroviaria Castelbuono-Patti. Si tratta di un’infrastruttura strategica, anche in ottica Ponte sullo Stretto”.