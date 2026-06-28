Ragazza investita a Torre Faro, è in codice rosso al Papardo

Grave incidente prima della mezzanotte a Messina. Un motocliclista ha investito la giovane che era a piedi

MESSINA – Grave incidente a Torre Faro intorno alle 23.35. Un motociclista, a bordo di uno scooter, ha investito una ragazzina che era a piedi in via Circuito, vicino alle Poste, come ci ha confermato il comandante della polizia municipale Giovanni Giardina. La giovane probabilmente attraversava la strada e, in seguito all’impatto, è stata trasportata dal 118 in codice rosso all’ospedale Papardo.

Indagini in corso della polizia municipale per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Il tema della sicurezza stradale rimane centrale per Messina. E da anni è grande l’allarme sugli incidenti stradali.