Incidenti stradali, “a Messina il più alto tasso di mortalità” VIDEO

"Tra i 14 Comuni più grandi la città ha questo triste primato", evidenzia la Fiab, che ha presentato uno studio sulla mobilità. "Ecco le nostre proposte"

MESSINA – Messina, gli incidenti e la mobilità sostenibile. Nel corso di una conferenza stampa al caffè letterario Volta Pagina, Fabrizio Murè, presidente di Fiab Messina ciclabile, con la vicepresidente Mary Graziano, ha fornito “dati e statistiche sulla mobilità e l’incidentalità, con un focus sulla città dello Stretto, insieme a una serie di proposte per migliorare la qualità della vita. Un dato balza subito all’occhio: Messina è, tra i 14 Comuni italiani più grandi, quello con il più alto tasso di mortalità, per incidenti stradali“.

I dati

A Messina ci sono stati 679 incidenti con 13 morti (strade urbane/ extraurbane) nel 2024. “Tasso di mortalità di 6,0 (6 morti ogni 100.000 abitanti), il più alto tra i 14 grandi Comuni italiani.

Ecco i dati Istat nel 2024:

173.364 incidenti stradali con lesioni

3.030 morti e 233.853 feriti (vittime stabili -0,3%, +4,1% incidenti e feriti)

Gli utenti più vulnerabili (pedoni, ciclisti, motociclisti) rappresentano 51,8% delle vittime

Il costo sociale degli incidenti con lesioni supera i 18 miliardi di euro (22,6 miliardi

includendo i danni materiali)

includendo i danni materiali) Le cause più frequenti di incidente:

Distrazione

Velocità eccessiva

Mancato rispetto della precedenza

Le violazioni più sanzionate:

Eccesso di velocità (34%)

Uso improprio di dispositivi elettronici

Guida sotto effetto di droghe (in aumento) e alcol (in calo).



Dati TomTom Traffic Index 2024

A Messina:

20min 33s è il tempo medio giornaliero perso, su un tragitto di 10km, a causa del

traffico (63h in un anno)

traffico (63h in un anno) Livello di congestione del 32% (misura in % l’aumento dei tempi di percorrenza dovuto

al traffico eccessivo)

Tasso di motorizzazione di quasi il 70%

Il tasso di motorizzazione è Il rapporto tra numero di abitanti e numero di autovetture presenti nel

Pubblico Registro Automobilistico (Pra))

“Troppe auto in circolazione a Messina”

Sottolinea Fiab Messina ciclabile: «Abbiamo calcolato che, per garantire un parcheggio ad ogni autovettura a Messina, servirebbe l’equivalente di 237 campi di calcio».

Dati Clean Cities

Nel 2022 sempre a Messina: lunghezza media percorso in auto 6km circa, velocità media 19.24km/h,

durata media spostamenti in auto 18min, tempo medio speso alla guida 33min (Analisi spostamenti

in auto sulla base dei dati Gps delle “scatole nere” montate a bordo delle vetture per fini

assicurativi).

Lo strumento del Piano urbano mobilità sostenibile (Pums 2030) approvato il 17.06.24 prevedeva

interventi su:

Miglioramento viabilità urbana e cittadina

Aumento della sicurezza in strada e all’interno dei quartieri

o Ampliamento pedonalizzazione centro di Messina

o Marciapiedi fruibili anche agli utenti più deboli

o Calmierazione velocità

o Realizzazione sovrappassi su viale giostra

o Ciclo stazioni protette

o Bike sharing

A Fiab Messina ciclabile “piacerebbe conoscere lo stato di avanzamento delle azioni su questi fronti. Quanto alle opere finanziate dal Pnrr per la mobilità sostenibile, rientrano nel perimetro Messina

Nord – Messina Centro. L’area urbana da Villa Dante / Gazzi / San Filippo/ Tremestieri, sempre a quanto è dato sapere a Fiab Messina ciclabile, non è interessata da alcun intervento di mobilità sostenibile, almeno a medio termine”. Secondo l’associazione, “per i cittadini della zona sud l’unica alternativa all’auto privata non deve essere esclusivamente il bus. Colpisce l’assenza di spesa alla voce «Trasporto rapido di massa» ovvero treni di superficie, metropolitana. La metroferrovia non è concepita come infrastruttura importante per la mobilità in città nella direttrice sud – centro e viceversa (poche corse giornaliere, del tutto carenti nel finesettimana)”.

Lo stato dell’arte della ciclabilità a Messina

Rileva l’associazione: “In via Garibaldi si prevede l’abbandono dell’idea di realizzare vere piste ciclabili a beneficio di piste ciclopedonali rinunciando a un intervento strutturale. L’asse Piazza Castronovo – Piazza Cairoli è strategico per la mobilità ciclabile cittadina e occorre intervenire con urgenza (es. sicurezza stradale e moderazione della velocità)”.

“Viale Boccetta/ Passeggiata a Mare Tracciato disegnato sul marciapiede in prossimità della

Guardia Costiera, segnaletica confusa, pericolosità per la presenza di ostacoli sul percorso e

mancata separazione con percorso pedoni”, osserva Fiab. “Percezione di insicurezza per la promiscuità con parcheggio auto e scarsa segnalazione delle corsie nelle ore serali (bisogna prevedere bande catarifrangenti). Via Campo delle Vettovaglie Auto in divieto di sosta sulle corsie, a pochi metri dal comando della Polizia municipale (Piazza della Repubblica Palazzo Satellite). Totale impunità per le

infrazioni al codice della strada. Via del Vespro/ viale S.Martino: percorso contorto e ancora incompiuto. Pericoloso attraversamento in corrispondenza dell’attraversamento viale S.Martino – T.Cannizzaro.

Manto dissestato e binari del tram sfalsati”.

Esempi di città “virtuose”: Bologna “Città 30”



Per Fiab, bisogna ispirarsi a “Bologna, la prima grande città italiana a diventare “Città 30”, con il divieto di velocità. Nessun pedone deceduto, una riduzione degli incidenti e un miglioramento della qualità della vita.

Ciclabilità a Messina, su cosa puntare secondo Fiab Messina ciclabile

Ecco le proposte dell’associazione:

“Rafforzare la segnaletica nelle zone a intensa frequenza pedonale soprattutto in prossimità di incroci pericolosi e nei pressi delle scuole)

Illuminazione in prossimità degli incroci pericolosi (es. Prefettura-Villa Mazzini-

Corso Cavour)

•Rendere efficaci le «zone 30»

Corso Cavour) •Rendere efficaci le «zone 30» Riduzione del rischio di morte per pedoni e ciclisti: La probabilità che un pedone o

ciclista muoia dopo essere stato investito da un’auto diminuisce drasticamente (da

oltre 80% a circa 10%).

ciclista muoia dopo essere stato investito da un’auto diminuisce drasticamente (da oltre 80% a circa 10%). Minore gravità degli incidenti:

anche in caso di scontro, l’impatto a 30 km/h è meno violento, riducendo i danni a

persone e veicoli.

anche in caso di scontro, l’impatto a 30 km/h è meno violento, riducendo i danni a persone e veicoli. Far rispettare in città il limite di velocità di 30 km/h, nelle zone già previste, e progettarne di

nuove

nuove Vantaggi e benefici, soprattutto in termini di sicurezza per gli utenti deboli della strada

(pedoni, ciclisti, bambini, anziani e disabili)

(pedoni, ciclisti, bambini, anziani e disabili) Moderazione della velocità

Attraversamenti rialzati, bande rumorose, corsie ciclabili con catarifrangenti, cuscini

berlinesi

berlinesi Aumentare la protezione dai furti bici

Prevedere moderne e sicure postazioni per le soste delle biciclette posizionate in punti strategici della città (es. scuole, università, edifici pubblici, fermate Atm, ecc.), in modo capillare e omogeneo.

Postazioni dotate di pensiline per facilitare le manovre in condizioni meteo svantaggiose.

● Campagne di incentivo all’uso della Bici (es. bike to work) e promuovere l’uso della bicicletta per tutti gli spostamenti cittadini sistematici, non solo quelli casa-lavoro ma anche quelli casa-scuola/università”.

E ancora: “Occore istituire un contributo mensile e bonus per i cittadini più virtuosi, attraverso il kit Pin Bike e con un’app dedicata. Pin Bike è un sistema brevettato e antifrode per la certificazione, il monitoraggio della mobilità urbana sostenibile. E proponiamo l’adesione del Comune di Messina alla rete ComuniCiclabili Fiab. Il tutto per guidare e stimolare nel tempo un processo di progressiva trasformazione dei centri abitati verso una maggiore diffusione della mobilità in bicicletta”.



Video di Alessio Bernava, progetto “L’estate addosso”.

Articoli correlati