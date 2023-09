Rally del Tirreno-Messina. Novelli e Longo in testa dopo la crono in notturna FOTO - Tempostretto

Nonostante la pioggia tanta folla alla partenza da Piazza Duomo. Oggi si prosegue con altre 8 prove cronometrate

MESSINA – Il 20° Rally del Tirreno, che dopo diversi anni torna a Messina, ha vissuto una partenza sotto la pioggia e nonostante questo una densa folla ha applaudito i 77 concorrenti che sono partiti da Piazza Duomo. Qui hanno ricevuto il saluto del Delegato/Fiduciario Aci Sport Sicilia Daniele Settimo e del Presidente dell’Ac Peloritano Massimo Rinaldi. Sulla vettura “0”, l’automobile che apre la strada prima dell’inizio della competizione, è transitato sul palco partenza il sindaco Federico Basile, mentre è stato presente in piazza l’assessore comunale allo Sport Massimo Finocchiaro. Ed è in gara l’assessore Massimiliano Minutoli, da sempre appassionato di queste competizioni.

La cronometro inaugurale

Danilo Novelli e Roberto Longo su Skoda Fabia R5 hanno vinto il crono inaugurale del 20 rally Tirreno Messina con il tempo di 3’54″6 ottenuto sui 5,890 Km della PS “Messina 1”. Scratch sulla PS 1 per il driver di Santa Teresa Riva ed il navigatore pattese sulla Skoda Fabia davanti a Pollara e Rizzo.

L’equipaggio della New Turbomark Rally Team ha precduto di 1″8 Marco Pollara e Maurizio Messina e di 2″6 Marcello Rizzo e Antonio Pitella, tutti sulle vetture boeme. Quarto Francesco Tuzzolino anche l’agrigentino su Skoda. Tra le due ruote motrici con il 5° tempo il tricolore Junior Rally in carica Alessandro Casella su Peugeot 208. In programma oggi altri 8 cronometro prima del traguardo previsto per le ore 19 sempre all’ombra della Cattedrale in Piazza Duomo a Messina.

