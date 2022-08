Rally del Tirreno, Riolo e Marin sul podio della 19ª edizione - Tempostretto

Esaltante gara per l’equipaggio Cst/Targa Racing Club. La professionalità del navigatore di Termini Imerese esalta la guida del giovane pilota cerdese al volante della Peugeot 208

VILLAFRANCA – Ernesto Riolo e Maurizio Marin salgono sul terzo gradino del podio al 19° Rally del Tirreno, terza prova della Coppa Rally 8ª Zona e del Campionato Siciliano. Ci si attendeva una prova di maturità del giovane figlio d’arte cerdese, coadiuvato dall’esperto navigatore, già vincitore della gara messinese nel 2008 a fianco di papà Totò, ed è arrivato il prorompente successo di gruppo Rc4n che vale un roboante terzo posto assoluto. Prestazione tutta in crescita quella dell’equipaggio portacolori del Targa Racing Club/Cst Sport che ha fatto segnare nelle nove prove speciali cinque volte il terzo crono e il quarto nelle altre, migliorando passaggio dopo passaggio.

Le dichiarazioni

Al traguardo Ernesto Riolo ha dichiarato: “La soddisfazione è grandissima puntavamo sicuramente ad un piazzamento in alto nella classe, ma arrivare sul podio è davvero un sogno che si avvera. Ovviamente divido il merito con Maurizio che, oltre a rappresentare una garanzia, ad un certo punto mi spingeva ad andare ancora più forte, convinto delle nostre possibilità. E’ stato impegnativo trovare un setup valido per tutte e tre le prove, in tal senso sono stati efficaci i consigli e la grande esperienza di mio padre”-.

“Anche per me questo podio ha un gusto particolare – ha dichiarato Maurizio Marin – nel vedere crescere al mio fianco Ernesto, il quale ha raggiunto un ottimo feeling con la vettura. Si tratta adesso di perfezionare il talento di questo giovane e sempre più promettente pilota”.

