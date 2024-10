Randagismo e abbandono, 4 cuccioli cercano una famiglia: “Fondamentale toglierli dalla strada”

Sono 3 femmine e un maschietto, nati da una mamma abbandonata in campagna. Le associazioni in prima linea: "Ma chiediamo il sostegno delle istituzioni"

MESSINA – Sono 4 cuccioli simil amstaff di circa 3 mesi, gli ultimi rimasti di una cucciolata di 10 partorita da una giovane mamma di circa un anno, e cercano urgentemente una famiglia che possa accudirli. È l’ennesima emergenza legata ad abbandono e randagismo, quella segnalata da Aipae Messina Rescue, associazione che si è subito attivata per tentare di salvare il salvabile in una situazione grave e di grande emergenza.

Questo perché i cani in questione vivono in aperta campagna, ma a pochi passi dalle strade in cui possono andare incontro anche alla morte, con auto e mezzi pesanti a passare quotidianamente in quel di Salice.

Così Cristina Lombardo e Cinzia La Spada, rispettivamente di Aipae e Nooeta Messina, sono subito intervenute dopo la prima segnalazione e hanno avviato le profilassi sanitarie tipiche del primo intervento: cibo, acqua, vermifugo, antiparassitario e la sterilizzazione per la madre, abbandonata e presumibilmente entrata poi in contatto con un gruppo di randagi. Chiaro l’appello delle associazioni: “Dobbiamo toglierli dalla strada”

Adesso l’urgenza è trovare a tutti loro una casa. I piccoli sono 3 femmine e un maschio. E questa situazione evidenzia ancora una volta quanto sia fondamentale la collaborazione anche con le istituzioni, con la necessità sempre maggiori di controlli accurati pre-affido, per evitare abbandoni che possano poi generare situazioni simili.