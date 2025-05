Randagismo sui Nebrodi, da oggi c’è l’ambulatorio veterinario a Castell’Umberto

Apre la struttura di contrada Contura convenzionata con Asp per chippature e sterilizzazioni

Castell’Umberto – Da oggi la lotta al randagismo, sui Nebrodi una vera piaga, può contare su un altro presidio. E’ stato inaugurato da qualche giorno l’ambulatorio veterinario di Castell’Umberto, convenzionato con l’Asp. La struttura permetterà sterilizzazioni e micro cippature gratuite in base alle normative che regolano l’attività anti randagismo dell’azienda sanitaria. “Ma servirà anche come punto centrale per interventi di sensibilizzazione e informazione, anche con attività con le scuole”, ha spiegato la taglio del nastro la sindaca Veronica Armeli.

E’ stata la prima cittadina a farsi carico della battaglia per l’apertura dell’ambulatorio di contrada Collura, riprendendo il progetto messo in cantiere dalla precedente amministrazione. La sindaca ha ringraziato il il direttore del dipartimento veterinario e del servizio cui afferisce il randagismo all’Asp, i dottori Santi La Macchia e Luigi Oscar L’Abbate. “Grazie anche e soprattutto ai volontari che ci supporteranno e alle volontarie delle sigle animaliste che in questi anni hanno impiegato tempo e risorse per fare fronte ai tanti casi di necessità sul nostro territorio”.