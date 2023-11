Rapina a Castroreale, arrestato 51enne - Tempostretto

L'uomo si era rifugiato ed è stato raggiunto a Vittoria

E’ stato raggiunto e arrestato a Vittoria il 51enne che cinque giorni fa aveva fatto una rapina in casa di un barista e della compagna, a Castroreale. E’ l’ex compagno di lei ed è ritenuto responsabile dei reati di rapina, lesioni aggravate in concorso mediante l’utilizzo di armi e maltrattamenti in famiglia.

La Procura di Barcellona ha emesso un provvedimento di fermo dell’uomo, poi arrestato dai carabinieri di Barcellona, convalidato dal giudice del Tribunale di Ragusa.

La donna aggredita è stata portata in una località protetta.