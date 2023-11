Arancia meccanica a Castroreale, assalto all'abitazione del barista - Tempostretto

Il 44enne è stato gravemente ferito alla mano nel tentativo di difendere la compagna dai due malviventi

Violenta rapina a Castroreale, dove due malviventi sono entrati in casa del barista del centro, aggredendo lui e la compagna per poi portarsi via qualche gioiello. L’uomo, un 44enne di origine sudamericana come lei, è stato trasportato prima all’ospedale Fogliani di Milazzo poi d’urgenza a Palermo dove i medici stanno tentando di salvare la mano sinistra, gravemente ferita.

I Carabinieri sono invece sule tracce dei ladri, che sono entrati in casa a volto coperto e hanno ferito l’uomo con un coltello, quando lui ha tentato di reagire. I militari sarebbero già sulla buona strada, nell’identificazione dei rapinatori, grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza.