Rds in diretta da Piazza Cairoli fino al 4 ottobre

Si parte oggi e l'obiettivo è promuovere le bellezze di Messina

MESSINA – Dal 30 settembre al 4 ottobre, dalle 12 alle 15, Rds in diretta da Piazza Cairoli. ll programma è condotto da Petra Loreggian. In primo piano Messina e le sue bellezze culturali, architettoniche, paesaggistiche, enogastronomiche. Un ritorno, dopo l’esperienza del 2023, per la radio mobile e dopo la tappa di Rds Summer Festival a piazza Duomo.

“Il nostro obiettivo – ha dichiarato il sindaco Basile nella recente conferenza stampa – non è solo creare eventi, ma utilizzare gli eventi come mezzo per far conoscere Messina. Vogliamo che la nostra città diventi una destinazione consapevole, non più solo un luogo di passaggio. Questo percorso, iniziato nel 2018, punta a valorizzare Messina come città attrattiva, ricca di opportunità e cultura”.

“Rds racconterà il Sud Innovation Summit”

La scelta di Rds in questa settimana inoltre non è casuale: si inserisce in una strategia più ampia che mira ad amplificare anche la visibilità del Sud Innovation Summit, in programma a Messina il 3 e 4 ottobre prossimi. “Rds – ha spiegato Basile – ci consente di raggiungere un pubblico più ampio e di promuovere anche un evento importante come il Sud Innovation Summit, che pone Messina al centro del dibattito sull’innovazione tecnologica nel Mezzogiorno”.

