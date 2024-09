Torna la “temporary radio” di Rds in Piazza Cairoli, “vetrina nazionale per Messina”

Dal 30 settembre al 4 ottobre in diretta ogni giorno con la speaker Petra Loreggian per raccontare le eccellenze della città

MESSINA – Dal 30 settembre al 4 ottobre, Piazza Cairoli torna ad ospitare la “temporary radio” di Rds, con la speaker Petra Loreggian in diretta ogni giorno per raccontare le bellezze e le eccellenze di Messina a milioni di ascoltatori in tutta Italia. È quanto è stato illustrato oggi in conferenza stampa dal sindaco Federico Basile e dall’assessore ai Grandi eventi Massimo Finocchiaro.

Basile: “Messina destinazione consapevole, non luogo di passaggio”

“Il nostro obiettivo – ha dichiarato il sindaco Basile – non è solo creare eventi, ma utilizzare gli eventi come mezzo per far conoscere Messina. Vogliamo che la nostra città diventi una destinazione consapevole, non più solo un luogo di passaggio. Questo percorso, iniziato nel 2018, punta a valorizzare Messina come città attrattiva, ricca di opportunità e cultura”. La scelta di Rds in questa settimana inoltre non è casuale: si inserisce in una strategia più ampia che mira ad amplificare anche la visibilità del Sud Innovation Summit, in programma a Messina il 3 e 4 ottobre prossimi. “Rds – ha spiegato Basile – ci consente di raggiungere un pubblico più ampio e di promuovere anche un evento importante come il Sud Innovation Summit, che pone Messina al centro del dibattito sull’innovazione tecnologica nel Mezzogiorno”.

Finocchiaro: “A breve un report sull’attività di promozione della città”

“Ogni evento organizzato e promosso dall’Amministrazione – ha affermato l’assessore Finocchiaro – non è mai fine a sé stesso, ma si inserisce in una visione più ampia che punta a sostenere il tessuto economico e commerciale della nostra città. Il nostro motto, ‘Messina: più rimani, più la ami’, riflette l’impegno di trasformare Messina in una meta consapevole, attrattiva per chi la visita e vive. Stiamo lavorando ad una strategia che miri a far sì che ogni evento diventi un’opportunità per valorizzare il territorio e le sue eccellenze. A breve pubblicheremo un report che evidenzia la bontà delle scelte intraprese: i dati dimostrano chiaramente come, in corrispondenza di ogni iniziativa, ci sia stato un aumento delle presenze in città. Questo dimostra che gli eventi non solo animano Messina, ma portano concreti benefici all’economia locale. La presenza di Rds, che trasmetterà in diretta da Messina per cinque giorni, rappresenta un’occasione importante per amplificare la promozione della città a livello nazionale. Messina sarà raccontata direttamente dal suo cuore, portando la sua bellezza e le sue potenzialità a milioni di ascoltatori in tutta Italia”.