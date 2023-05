Le bellezze di Messina in onda su RDS, al via le trasmissioni da piazza Cairoli VIDEO - Tempostretto

Folla di curiosi per il debutto della "temporary radio" di RDS a Messina

MESSINA – La pioggia di questa mattina non ha fermato gli eventi in programma nelle due principali piazze del centro città. E mentre al Duomo veniva allestito il set per ospitare la registrazione di una puntata della prossima stagione di Masterchef, alle 10 in punto da piazza Cairoli prendeva il via la prima trasmissione di RDS in diretta da Messina. Ogni giorno, dalle 10 alle 12, per una settimana, Anna Pettinelli e Sergio Friscia condurranno la loro popolare trasmissione nella temporary radio allestita in città. Sarà l’occasione per parlare della città dello Stretto e promuovere i suoi aspetti migliori in tutta Italia.

Tanti i curiosi che durante la mattinata hanno assistito in piazza alla trasmissione radiofonica. RDS rimarrà a Messina per tutta la settimana. Oltre all’appuntamento mattutino con Anna Pettinelli e Sergio Friscia, di pomeriggio, dalle 15 alle 19, ci saranno Claudio Guerrini e Roberta Lanfranchi con il loro “Guerrini & Lanfranchi Show”. L’accordo tra l’amministrazione del sindaco Federico Basile e l’emittente radiofonica nazionale prevede, inoltre, la ripetizione dell’evento per un’altra settimana nel mese di settembre, mentre il il 21 e 22 luglio a Capo Peloro si svolgerà l’Rds Summer Festival, con ospiti di livello nazionale.